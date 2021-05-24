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Главная » Украина » Общество
14:00 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине минимальное количество случаев COVID-19 с начала года

За сутки скончались 68 украинцев с коронавирусом, а выздоровели – почти 7 тысяч пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный показатель  с начала года, сообщает Минздрав в понедельник, 23 мая.

Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев – 68; выздоровело – 6 999 человек», – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 125
  • Винницкая область – 39
  • Волынская область – 67
  • Днепропетровская область – 190
  • Донецкая область – 42
  • Житомирская область – 48
  • Закарпатская область – 7
  • Запорожская область – 54
  • Ивано-Франковская область – 35
  • Киевская область – 4
  • Кировоградская область – 26
  • Луганская область – 13
  • Львовская область – 41
  • Николаевская область – 151
  • Одесская область – 29
  • Полтавская область – 7
  • Ровенская область – 46
  • Сумская область – 33
  • Тернопольская область – 55
  • Харьковская область – 101
  • Херсонская область – 26
  • Хмельницкая область – 16
  • Черкасская область – 47
  • Черновицкая область – 39
  • Черниговская область – 26
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Тэги: Украина, вакцинация, covid-19
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