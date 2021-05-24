В Украине минимальное количество случаев COVID-19 с начала года

За сутки скончались 68 украинцев с коронавирусом, а выздоровели – почти 7 тысяч пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный показатель с начала года, сообщает Минздрав в понедельник, 23 мая.

Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев – 68; выздоровело – 6 999 человек», – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 125

Винницкая область – 39

Волынская область – 67

Днепропетровская область – 190

Донецкая область – 42

Житомирская область – 48

Закарпатская область – 7

Запорожская область – 54

Ивано-Франковская область – 35

Киевская область – 4

Кировоградская область – 26

Луганская область – 13

Львовская область – 41

Николаевская область – 151

Одесская область – 29

Полтавская область – 7

Ровенская область – 46

Сумская область – 33

Тернопольская область – 55

Харьковская область – 101

Херсонская область – 26

Хмельницкая область – 16

Черкасская область – 47

Черновицкая область – 39

Черниговская область – 26

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