В Украине минимальное количество случаев COVID-19 с начала года
За сутки скончались 68 украинцев с коронавирусом, а выздоровели – почти 7 тысяч пациентов.
В Украине за минувшие сутки выявили 1 334 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный показатель с начала года, сообщает Минздрав в понедельник, 23 мая.
Среди заболевших – 86 детей и 21 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 019 человек; летальных случаев – 68; выздоровело – 6 999 человек», – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), городе Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 183 855 человек, 49 436 пациентов скончалось, 1 957 560 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 125
- Винницкая область – 39
- Волынская область – 67
- Днепропетровская область – 190
- Донецкая область – 42
- Житомирская область – 48
- Закарпатская область – 7
- Запорожская область – 54
- Ивано-Франковская область – 35
- Киевская область – 4
- Кировоградская область – 26
- Луганская область – 13
- Львовская область – 41
- Николаевская область – 151
- Одесская область – 29
- Полтавская область – 7
- Ровенская область – 46
- Сумская область – 33
- Тернопольская область – 55
- Харьковская область – 101
- Херсонская область – 26
- Хмельницкая область – 16
- Черкасская область – 47
- Черновицкая область – 39
- Черниговская область – 26
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