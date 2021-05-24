Авиакомпания Ryanair прокомментировала инцидент в Минске
Авиакомпания не упомянула в сообщении о задержании пассажиров рейса после экстренного приземления в Минске.
Ирландская авиакомпания Ryanair прокомментировала экстренную посадку своего самолета в Минске, после которой был задержан основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.
«Экипаж рейса Ryanair из Афин в Вильнюс сегодня (23 мая – ред.) был проинформирован белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание изменить курс на ближайший аэропорт Минск», – говорится в заявлении в Twitter.
Отмечается, что самолет безопасно приземлился, состоялась высадка пассажиров и белорусские службы начали политику проверку на борту. После того, как «ничего подозрительного» не было найдено, «органы власти оставили самолет с тем, чтобы он смог улететь вместе с пассажирами и экипажем, после около 7-часового пребывания на земле в Минске». Лайнер вылетел в Вильнюс, где безопасно приземлился в 21.25 по местному времени.
Ryanair извинились перед пассажирами за эту «досадную задержку, которая произошла не по вине авиакомпании».
При этом авиакомпания не упоминает о том, что после проверки самолета на рейс вернулись не все пассажиры.
По данным телеграм канала Беларусь головного мозга, самолет прилетел в Вильнюс без двух белорусов и четырех россиян.
Канал утверждает, что девушку Романа Протасевича также задержали в Минске. Эту информацию подтвердил и член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Отметим, в Международной организации гражданской авиации (ICAO) заявили, что эта ситуация противоречит Чикагской конвенции. Об этом говорится на странице организации в Twitter.
«ICAO серьезно обеспокоена явной вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции», – говорится в сообщении.
Также в организации отметили, что надеются получить больше информации.
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