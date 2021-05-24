Авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Беларусью

Первая европейская авиакомпания отказалась от полетов над Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair.

Латвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс в эфире Латвийского радио.

Он назвал ситуацию с самолетом Ryanair неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», – сказал он.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.