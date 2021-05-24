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16:00 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Беларусью

Первая европейская авиакомпания отказалась от полетов над Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair.

Латвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс в эфире Латвийского радио.

Он назвал ситуацию с самолетом Ryanair неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», – сказал он.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

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Тэги: беларусь, Ryanair, AirBaltic
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