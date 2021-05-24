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17:00 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Беларусь отреагировала на критику за инцидент с Ryanair

Ряд стран призвали ввести санкции против Беларуси за инцидент с пассажирским лайнером и задержанием оппозиционера.

В МИД Беларуси считают слишком политизированной реакцию западных стран на инцидент с самолетом Ryanair и задержание основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Конечно, чисто по-человечески понятно и печально, что пассажиры указанного рейса столкнулись с определенными неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – это абсолютный приоритет, притом везде и для всех. В этой связи действия экипажа самолета, отвечающего за жизни своих пассажиров, представляются полностью оправданными. Вот с этой точки зрения, с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями, и нужно прежде всего смотреть на этот инцидент», – сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, пишет БелТА.

По его словам, действия белорусских властей полностью соответствовали установленным международным правилам.

«Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации», – сказал Глаз.

Реакцию стран Запада он назвал поспешной и «откровенно воинственной».

«Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях», – сказал Глаз.

Он призвал «все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов».

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Тэги: санкции, мид, беларусь, nexta
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