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Главная » Украина » Общество
16:25 24 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Стратегический запас» в домашней аптечке украинцев

В борьбе с коронавирусным заболеванием за последний год украинцы пополнили свои аптечки лекарствами и приобрели медицинские приборы первой необходимости: пульсоксиметр, витамин Д, кроворазжижающие и прочие препараты.

В борьбе с коронавирусным заболеванием за последний год украинцы пополнили свои аптечки лекарствами и приобрели медицинские приборы первой необходимости: пульсоксиметр, витамин Д, кроворазжижающие  и прочие препараты. Вы можете купить пульсоксиметр по ссылке, а приобрести медикаменты в аптеке или онлайн.

Пульсоксиметр – домашний помощник

Поскольку при коронавирусной инфекции уменьшается содержания оксигена в крови постепенно и незаметно, то пульсоксиметр помогает  вовремя определить уровень сатурации. Критической отметкой является 94% насыщения, поэтому при явном ухудшении состояния организма такой способ измерения уровня оксигена в крови является настоящим спасением для многим украинцев. Прибор элементарно используется и работает без прокола пальца. Достаточно поместить палец вовнутрь прибора, а данные выводятся на экран.

Незаменимые медикаменты

В домашней аптечке многих украинцев появились кроме жаропонижающих препаратов  еще и кроворазжижающие лекарства и витамины D и C. Многие стали активно укреплять свой иммунитет, чтобы предотвратить или облегчить вероятное инфицирование коронавирусом. У некоторых появились в аптечке также антигистаминные препараты и солевые растворы для очищения носоглотки.

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Тэги: аптечка
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