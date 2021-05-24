«Стратегический запас» в домашней аптечке украинцев
В борьбе с коронавирусным заболеванием за последний год украинцы пополнили свои аптечки лекарствами и приобрели медицинские приборы первой необходимости: пульсоксиметр, витамин Д, кроворазжижающие и прочие препараты.
В борьбе с коронавирусным заболеванием за последний год украинцы пополнили свои аптечки лекарствами и приобрели медицинские приборы первой необходимости: пульсоксиметр, витамин Д, кроворазжижающие и прочие препараты. Вы можете купить пульсоксиметр по ссылке, а приобрести медикаменты в аптеке или онлайн.
Пульсоксиметр – домашний помощник
Поскольку при коронавирусной инфекции уменьшается содержания оксигена в крови постепенно и незаметно, то пульсоксиметр помогает вовремя определить уровень сатурации. Критической отметкой является 94% насыщения, поэтому при явном ухудшении состояния организма такой способ измерения уровня оксигена в крови является настоящим спасением для многим украинцев. Прибор элементарно используется и работает без прокола пальца. Достаточно поместить палец вовнутрь прибора, а данные выводятся на экран.
Незаменимые медикаменты
В домашней аптечке многих украинцев появились кроме жаропонижающих препаратов еще и кроворазжижающие лекарства и витамины D и C. Многие стали активно укреплять свой иммунитет, чтобы предотвратить или облегчить вероятное инфицирование коронавирусом. У некоторых появились в аптечке также антигистаминные препараты и солевые растворы для очищения носоглотки.
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