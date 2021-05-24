В Испании обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра
Полицейские подозревают, что покойный сам залез в скульптуру и умер. Признаков насилия на теле не обнаружено
Полиция сообщила, что об его исчезновении ранее сообщила его семья.
Тело случайно заметили прохожие, которые почувствовали запах у фигуры динозавра из папье-маше и вызвали на место происшествия полицейских.
Службе спасателей пришлось разрезать ногу динозавра, чтобы извлечь тело.
В настоящее время идет расследование, при этом в полиции утверждают, что признаков преступления на теле мужчины не обнаружено.
В полиции не сообщают, как человек оказался внутри динозавра, и ожидают результатов вскрытия, чтобы выяснить, как он умер.
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