В Испании обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра

Полицейские подозревают, что покойный сам залез в скульптуру и умер. Признаков насилия на теле не обнаружено

В Испании в пригороде Барселоны Санта-Кулом-де-Граменет, обнаружен 39-летний мужчина, тело которого было найдено внутри статуи динозавра.

Полиция сообщила, что об его исчезновении ранее сообщила его семья.

Тело случайно заметили прохожие, которые почувствовали запах у фигуры динозавра из папье-маше и вызвали на место происшествия полицейских.

Службе спасателей пришлось разрезать ногу динозавра, чтобы извлечь тело.

В настоящее время идет расследование, при этом в полиции утверждают, что признаков преступления на теле мужчины не обнаружено.

В полиции не сообщают, как человек оказался внутри динозавра, и ожидают результатов вскрытия, чтобы выяснить, как он умер.

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