Украинские легкоатлетки попали в скандал в Британии
На первом же этапе сезона Бриллиантовой лиги, который прошел в английском Гейтсхеде, произошел громкий скандал.
Две украинки – Ольга Саладуха, специализирующаяся в тройном прыжке, и лидер украинской сборной в прыжках в высоту Ярослава Магучих – не были допущены к соревнованиям за нарушение правил санитарного протокола.
В частности, отмечается, что Магучих не допустили к соревнованиям, так как она вышла утром на прогулку.
В результате единственной из украинок, кто вышел на старт в Гейтсхеде, стала Юлия Левченко, занявшая в секторе по прыжкам в высоту девятое место с результатом 1,84 м.
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