Украинские легкоатлетки попали в скандал в Британии

На первом же этапе сезона Бриллиантовой лиги, который прошел в английском Гейтсхеде, произошел громкий скандал.

Две украинки – Ольга Саладуха, специализирующаяся в тройном прыжке, и лидер украинской сборной в прыжках в высоту Ярослава Магучих – не были допущены к соревнованиям за нарушение правил санитарного протокола.

В частности, отмечается, что Магучих не допустили к соревнованиям, так как она вышла утром на прогулку.

В результате единственной из украинок, кто вышел на старт в Гейтсхеде, стала Юлия Левченко, занявшая в секторе по прыжкам в высоту девятое место с результатом 1,84 м.

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