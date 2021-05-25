Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC англичанин Тайсон Фьюри подписал контракт на третий бой с экс-чемпионом американцем Деонтеем Уайлдером.
Заключительный поединок саги состоится 24 июля в Лас-Вегасе.
Арбитраж обязал Фьюри провести реванш с Уайлдером до 15 сентября, хотя сам Тайсон намеревался в августе провести бой с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Фьюри и Уайлдер не выходили на ринг с момента своей очной встречи в феврале прошлого года, когда англичанин нокаутировал соперника и отобрал у него чемпионский пояс WBC.
Первый бой между боксерами состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью, хотя Фьюри дважды побывал в нокдауне.
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