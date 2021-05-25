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Главная » Мир » Спорт
06:36 25 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сборная России проиграла словакам на ЧМ по хоккею

Сборная России в понедельник уступила команде Словакии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге, потерпев первое поражение на турнире.

Встреча группы A в Риге завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков.

Сборная России уступила словакам на чемпионате мира впервые с 2004 года.

На нынешнем турнире команда Словакии выиграла три встречи из трех и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы, россияне потерпели первое поражение и с шестью баллами занимают второе место.

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Тэги: хоккей, сборная России
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