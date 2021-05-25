Сборная России проиграла словакам на ЧМ по хоккею
Сборная России в понедельник уступила команде Словакии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге, потерпев первое поражение на турнире.
Встреча группы A в Риге завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков.
Сборная России уступила словакам на чемпионате мира впервые с 2004 года.
На нынешнем турнире команда Словакии выиграла три встречи из трех и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы, россияне потерпели первое поражение и с шестью баллами занимают второе место.
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