Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

С 00:00 26 мая Украина прекращает полеты в Беларусь и не будет принимать самолеты оттуда.

Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

Самолетам украинских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве Беларуси.

Пограничники не будут оформлять пассажиров, которые летят в /из Беларуси. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

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