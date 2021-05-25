Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.
С 00:00 26 мая Украина прекращает полеты в Беларусь и не будет принимать самолеты оттуда.
Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.
Самолетам украинских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве Беларуси.
Пограничники не будут оформлять пассажиров, которые летят в /из Беларуси. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
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