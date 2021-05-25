НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
10:00 25 Мая 2021 Просмотров 170   КомментариевКомментарии

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

С 00:00 26 мая Украина прекращает полеты в Беларусь и не будет принимать самолеты оттуда.

Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании.

Самолетам украинских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве Беларуси.

Пограничники не будут оформлять пассажиров, которые летят в /из Беларуси. Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

Источник:
Тэги: Украина, беларусь, авиасообщение
Loading...

Новости по теме

Беларусь заявила,что украинские диспетчеры угрожали их гражданскому самолету военной авиацией

На борту находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа.

Украина вводит пошлину на товары из Беларуси

Украина введет пошлины в ответ на дискриминационные и недружественные действия со стороны Республики Беларусь

Беларусь требует экстрадиции священника УПЦ КП по подозрению в мошенничестве

Беларусь требует экстрадиции священника УПЦ КП из Украины, который помещен под домашний арест районным судом Львова …

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты