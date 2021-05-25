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11:00 25 Мая 2021 Просмотров 292   КомментариевКомментарии

Задержанный в Беларуси Роман Протасевич опубликовал первое видео после задержания

На видео тот самый журналист и блогер Роман Протасевич, которого задержали вчера в Минске.

Роман говорит, что дает «признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске». Он также сообщил, что у него нет проблем со здоровьем, а работники СИЗО №1 относятся к нему «максимально корректно и по закону».

Было бы странно, если бы следователи Батьки опубликовали другое видео…

Напомним, Зеленский сегодня приказал закрыть авиасообщение между Украиной и Беларусью, а ХАМАС, которую власти Беларуси решили обвинить в сообщении о минировании самолета, отвергла свою причастность к случившемуся.

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Тэги: Минск, беларусь, задержания
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