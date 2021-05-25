НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:49 25 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стала известна возможная дата встречи Байдена с Путиным

Президенты могут провести встречу в швейцарской Женеве 15-16 июня.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 15-16 июня в Женеве, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц.

«Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность», – сообщает телеканал.

Отмечается, что в Белом доме отказались прокомментировать выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

О дате и месте саммита двух лидеров также сообщает телеканал MSNBC.

Источник:
Тэги: Байден и Путин, встреча президентов в Женеве
Loading...

Новости по теме

Глава СНБО обвинил Лукашенко в проявлении гостерроризма

За инцидент с самолетом Ryanair полностью несет ответственность Лукашенко, действия Беларуси можно назвать гостерроризмом, заявил Данилов.

Земля будет дорожать после открытия рынка – Шмыгаль

В течение нескольких лет после запуска рынка земли цены на нее вырастут по меньшей мере вдвое, считает премьер-министр

Все области Украины перешли в желтую зону карантина

Последней из оранжевой зоны эпидемической опасности вышла Донецкая область, заявили в Минздраве.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Стала известна возможная дата встречи Байдена с Путиным

16:49  Мир

Глава СНБО обвинил Лукашенко в проявлении гостерроризма

15:00  Украина

Земля будет дорожать после открытия рынка – Шмыгаль

14:00  Украина

Все области Украины перешли в желтую зону карантина

13:00  Украина

В Индии минимальный прирост COVID-19 за месяц

12:00  Мир

Задержанный в Беларуси Роман Протасевич опубликовал первое видео после задержания

11:00  Мир

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая

10:00  Украина

В Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

09:00  Украина

Сборная России проиграла словакам на ЧМ по хоккею

06:36  Мир

Лидеры стран ЕС договорились о новых санкциях против режима Лукашенко

05:23  Мир

Под Полтавой археологи нашли уникальный артефакт

04:16  Украина

Фьюри подписал контракт на третий бой с Уайлдером

03:06  Мир

Предстоятель ПЦУ Епифаний переехал в новую резиденцию

02:03  Украина

Самым богатым человеком мира впервые с 2015 года стал европеец

01:41  Мир

Украинские легкоатлетки попали в скандал в Британии

00:58  Украина

В Испании обнаружили труп мужчины внутри статуи динозавра

22:00  Мир

На Эвересте 100 человек заразились коронавирусом

20:59  Мир

Новости | Слоты