Стала известна возможная дата встречи Байдена с Путиным

Президенты могут провести встречу в швейцарской Женеве 15-16 июня.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пройдет 15-16 июня в Женеве, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц.

«Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность», – сообщает телеканал.

Отмечается, что в Белом доме отказались прокомментировать выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

О дате и месте саммита двух лидеров также сообщает телеканал MSNBC.

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