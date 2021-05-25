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18:43 25 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии «зеленые» поддержали Зеленского

Сопредседатель немецкой Партии зеленых Роберт Хабек считает, что Украине трудно отказать в праве на получение оборонительных вооружений.

Соответствующее заявление он сделал после разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает DW.

При этом политик отметил, что такая позиция не противоречит пацифистский позиции его политической силы. По его словам, тот, кто хотя бы немного в курсе конфликта между «пророссийскими повстанцами» и украинской армией, не сможет заблокировать помощь Киеву как минимум в обороне.

Также Хабек подтвердил опасения собственной партии в отношении проекта трубопровода «Северный поток – 2″. Сопредседатель «зеленых» подчеркнул, что строительство в Украине воспринимают как предательство, и, по его мнению, такое отношение является справедливым.

В то же время он скептически отнесся к стремлению Украины стать членом НАТО – в этом вопросе Киеву нужно запастись терпением, ведь Альянс сам находится в стадии нормализации.

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Тэги: Нато и украина, Партия зеленых в Германии
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