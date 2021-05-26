Бразильские ученые обнаружили новейший штамм коронавируса

Бразильские ученые из университета Сан Паулу обнаружили ранее неизвестный тип коронавирусной инфекции.

Новый штамм COVID-19, который получил название Р.4, был выявлен в штате Сан-Паулу, в городе Мокока. Вскоре болезнь широко распространилась в городе Порту-Феррейра.

Как выяснили специалисты, Р.4 имеет общее происхождение с «бразильскими» штаммами Р.1 и Р.2 и распространенным на Филиппинах Р.3 – все они относятся к линии B.1.1.28.

«Он распространяется в среде, где преобладает P.1 и «британский» вариант, но нас очень беспокоит его быстрое распространение», – отметили вирусологи и добавили, что новый штамм уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан Паулу.

При этом у экспертов пока нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более смертоносным. Однако в этом месяце в Порту-Феррейра зарегистрировано наибольшее число COVID-смертей по сравнению с предыдущими месяцами.

По последним данным, в Бразилии с начала пандемии зафиксировано 16,2 миллиона случаев коронавируса, из них 14,6 закончились выздоровлением и 452 224 – смертью. Страна занимает третье место в мире (после США и Индии) по заболеваемости и второе (после США) – по смертности от инфекции.

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