В России против Навального открыли новое уголовное дело

В России открыли новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального, который отбывает тюремное наказание.

Навальному вменяют в вину оскорбление судьи Веры Акимовой во время судебного заседания по делу о клевете на ветерана. «Той самой тетушки, которая вела сфабрикованное дело об «оскорблении ветерана», которое поразило всех юристов страны. Как именно оскорбил, не указано. Просто «Навальный оскорбил – вот ему новое уголовное дело»», – говорится в заявлении Навального.

В феврале судья Акимова выписала Навальному по этому делу штраф в 850 тысяч рублей.

Сейчас против Навального расследуют три уголовных дела.

В конце 2020 года его обвинили в растрате пожертвований в «Фонд борьбы с коррупцией», а в апреле стало известно, что Навальный и его соратник Иван Жданов с февраля являются подозреваемыми по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

«Так что не думайте, что я просто сижу в камере, пью чай и бездельничаю. Мой мощный преступный синдикат растет. Я совершаю все больше преступлений. Все больше и больше следователей занято мной. Словом, я гений и кукловод преступного мира. Профессор Навариарти», – шутит Навальный.

Напомним, что 44-летний оппозиционный политик Алексей Навальный с февраля находится за решеткой. Его посадили по уголовному делу о мошенничестве, которое он считает политически мотивированным.

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