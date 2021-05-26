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05:44 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Совбез ООН обсудит инцидент с самолетом в Беларуси

Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по ситуации вокруг принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске.

Инициаторами заседания выступили три страны – Эстония, Франция и Ирландия.

Обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате, а потому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания.

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Тэги: Совбез ООН, Республика Беларусь
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