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07:22 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Арктике зафиксировали рекордную жару

На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года.

Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал температурные условия в регионе как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая».

Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.

Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.

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Тэги: жара, Арктика
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