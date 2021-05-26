В Арктике зафиксировали рекордную жару
На прошлой неделе в некоторых районах Арктики температура поднялась выше 30 ℃, что значительно превышает средний показатель для этого времени года.
Метеоролог из Великобритании Скотт Дункан охарактеризовал температурные условия в регионе как «поистине исключительные для любого времени года, но ошеломляющие для мая».
Отмечается, что таяние льда и вечной мерзлоты в Арктике из-за повышения температуры приводит к выбросу метана в атмосферу и способствует глобальному потеплению.
Как полагает эксперт, из-за быстрого потепления в будущем такие температурные скачки будут наблюдаться все чаще.
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19 из последних 20 лет входят в двадцатку самых жарких, а последние 6 лет занимают первые шесть строчек в этом рейтинге.
Американский National Academies of Sciences (NAS) подготовил доклад, который был отправлен в Белый дом.
Температурный рекорд был побит 17 декабря, когда температура достигла 40,9°C. Ранее самый жаркий день в Австралии был зафиксирован в 2013 году – тогда на термометрах было 40,3°C. Ученые говорят о глобальном потеплении.