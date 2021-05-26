Байден назвал малоэффективными санкции по СП-2

Глава государства считает, что поскольку трубопровод почти достроен, санкции против компании-оператора тщетны.

Введение ограничительных мер против газопровода Северный поток-2, который уже практически достроен, будет контрпродуктивным для отношений США с Европой. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден журналистам во вторник, 25 мая.

Так, на вопрос об отказе вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG президент ответил: »Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой».

При этом Байден в очередной раз подчеркнул, что «с самого начала выступал против строительства СП-2″.

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