НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:00 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден назвал малоэффективными санкции по СП-2

Глава государства считает, что поскольку трубопровод почти достроен, санкции против компании-оператора тщетны.

Введение ограничительных мер против газопровода Северный поток-2, который уже практически достроен, будет контрпродуктивным для отношений США с Европой. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден журналистам во вторник, 25 мая.

Так, на вопрос об отказе вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG президент ответил: »Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой».

При этом Байден в очередной раз подчеркнул, что «с самого начала выступал против строительства СП-2″.

Источник:
Тэги: санкции, США, Джо Байден, СП-2
Loading...

Новости по теме

ВР обратилась к правительству США с призывом заблокировать СП-2

Депутаты призвали американских законодателей ввести санкции против всех участников проекта и заблокировать его.

Зеленский прокомментировал отказ США от санкций по СП-2

Решение США отказаться от санкций против российского газопровода станет личным поражением Байдена, считает Зеленский.

Украина призывает США усилить санкции против СП-2

Аналогичные требования выдвигают к Белому дому и внутри США. В частности, один из сенаторов блокирует назначение главы ЦРУ до введения санкций.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты