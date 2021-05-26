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Главная » Украина » Общество
10:00 26 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Уже 100 тысяч украинцев повторно привиты от COVID-19

Во вторник в стране прививки гражданам делали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

В Украине за минувшие сутки было сделано 16 387 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем на 2 тысячи превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в среду, 26 мая.

Первую дозу получил 5 221 человек, 11 166 – были привиты повторно. Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили  987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 521
  • Винницкая область – 511
  • Волынская область – 102
  • Днепропетровская область – 157
  • Донецкая область – 477
  • Житомирская область – 55
  • Закарпатская область – 225
  • Запорожская область – 199
  • Ивано-Франковская область – 330
  • Киевская область – 465
  • Кировоградская область – 63
  • Луганская область – 259
  • Львовская область – 268
  • Николаевская область – 141
  • Одесская область – 432
  • Полтавская область – 147
  • Ровенская область – 120
  • Сумская область – 36
  • Тернопольская область – 104
  • Харьковская область – 254
  • Херсонская область – 44
  • Хмельницкая область – 93
  • Черкасская область – 11
  • Черновицкая область – 140
  • Черниговская область – 67
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Тэги: Украина, вакцина, вакцинация, covid-19
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