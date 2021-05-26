Уже 100 тысяч украинцев повторно привиты от COVID-19

Во вторник в стране прививки гражданам делали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

В Украине за минувшие сутки было сделано 16 387 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем на 2 тысячи превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в среду, 26 мая.

Первую дозу получил 5 221 человек, 11 166 – были привиты повторно. Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.

По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 521

Винницкая область – 511

Волынская область – 102

Днепропетровская область – 157

Донецкая область – 477

Житомирская область – 55

Закарпатская область – 225

Запорожская область – 199

Ивано-Франковская область – 330

Киевская область – 465

Кировоградская область – 63

Луганская область – 259

Львовская область – 268

Николаевская область – 141

Одесская область – 432

Полтавская область – 147

Ровенская область – 120

Сумская область – 36

Тернопольская область – 104

Харьковская область – 254

Херсонская область – 44

Хмельницкая область – 93

Черкасская область – 11

Черновицкая область – 140

Черниговская область – 67

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