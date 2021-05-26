Уже 100 тысяч украинцев повторно привиты от COVID-19
Во вторник в стране прививки гражданам делали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
В Украине за минувшие сутки было сделано 16 387 прививок от коронавируса COVID-19. Это более чем на 2 тысячи превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в среду, 26 мая.
Первую дозу получил 5 221 человек, 11 166 – были привиты повторно. Во вторник в стране работали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 987 193 человек. При этом две дозы получили – 97 391. Всего проведено 1 084 582 прививки.
По состоянию на 26 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 590 133 человека.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 521
- Винницкая область – 511
- Волынская область – 102
- Днепропетровская область – 157
- Донецкая область – 477
- Житомирская область – 55
- Закарпатская область – 225
- Запорожская область – 199
- Ивано-Франковская область – 330
- Киевская область – 465
- Кировоградская область – 63
- Луганская область – 259
- Львовская область – 268
- Николаевская область – 141
- Одесская область – 432
- Полтавская область – 147
- Ровенская область – 120
- Сумская область – 36
- Тернопольская область – 104
- Харьковская область – 254
- Херсонская область – 44
- Хмельницкая область – 93
- Черкасская область – 11
- Черновицкая область – 140
- Черниговская область – 67
Новости по теме
Последней из оранжевой зоны эпидемической опасности вышла Донецкая область, заявили в Минздраве.
За сутки скончались 68 украинцев с коронавирусом, а выздоровели – почти 7 тысяч пациентов.
Больше всего прививок сделали в Киеве (1878) и Донецкой области (1322), а меньше всего – в Сумской (146).