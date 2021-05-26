В Украине ожидается снижение заболеваемости COVID-19
Уровень смертности от коронавируса в Украине упал вдвое от пиковых значений в апреле, ситуация продолжит улучшаться.
Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжит уменьшаться в ближайшие пару недель, считают ученые Национальной академии наук.
По данным ученых, на прошлой неделе среднее количество новых случаев COVID уменьшилось до 3767 человек в день.
«Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая – 1 июня 2021 года и 2914 – в течение недели 2-8 июня 2021 года», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Украине уменьшилось количество летальных случаев коронавируса – более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля.
При этом в марте общее количество умерших увеличилось на 16,6 тысячи по сравнению с предыдущим годом.
«В марте 2021 было на 12,9 тысячи умерших от всех причин больше, чем в среднем в марте 2015-2019 годов, и на 16,6 тысячи больше, чем в марте 2020 года. Число летальных исходов при COVID-19 в марте 2021 равнялось 7,7 тысячи», – сообщили в НАН.
Новости по теме
Во вторник в стране прививки гражданам делали 282 мобильные бригады и 373 пункта вакцинации.
Последней из оранжевой зоны эпидемической опасности вышла Донецкая область, заявили в Минздраве.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Львовской и Запорожской областях.