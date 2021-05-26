В Украине ожидается снижение заболеваемости COVID-19

Уровень смертности от коронавируса в Украине упал вдвое от пиковых значений в апреле, ситуация продолжит улучшаться.

По данным ученых, на прошлой неделе среднее количество новых случаев COVID уменьшилось до 3767 человек в день.

«Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 3442 в течение недели 26 мая – 1 июня 2021 года и 2914 – в течение недели 2-8 июня 2021 года», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Украине уменьшилось количество летальных случаев коронавируса – более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля.