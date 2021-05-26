СМИ: «ILF» Татьяны Гавриш обвиняется в манипуляциях и введении клиентов в заблуждение

Харьковской адвокат Татьяна Гавриш, вводит своих клиентов в заблуждение и манипулирует финансовой информацией при помощи двойной бухгалтерии.

Харьковской адвокат Татьяна Гавриш, вводит своих клиентов в заблуждение и манипулирует финансовой информацией при помощи двойной бухгалтерии. Происходит это благодаря хитростям с регистрацией ее юридической фирмы – пишет «Антикор» https://antikor.com.ua/articles/459145-advokatskoe_objedinenie_ilf_tatjjany_gavrish_vvodit_klientov_v_zabluhdenie_i_vedet_dvojnuju_buhgalteriju .

По словам журналистов, существует адвокатское объединение «ILF», которое возникло в 2009 году на базе юридической фирмы «Инюрполис», которая, была основана в 2003 году. В публичной сфере аббревиатура ILF изначально трактовалась как «inyurpolis law firm», о чем свидетельствует ранний логотип этой организации. В реальности же существует сразу две аффилированные с Татьяной Гавриш юридические организации: ЧАО «Инюрполис» код ЕГРПОУ 22651695 и Адвокатское объединение «Юридическая фирма «АЙ ЭЛ ЭФ» код ЕГРПОУ 41345111. Оба предприятия зарегистрированы по одному адресу.

Уловка состоит в том, что обе фирмы являются «сестрами-близнецами», но одно – это «витрина», а второе – «оффшор». «Инюрполис» используется для рискованных проектов и незаконных операций, а «ILF» выступает в роли «визитки» и «зонта» для незаконной деятельности – отмечает издание.

Такая «двуликость» позволяет оказывать услуги одновременно обеим сторонам юридических конфликтов, максимально разжигать противоречия между противоборствующими сторонами, увеличивать масштаб проблем и стоимость их решений, а в итоге – повышать размеры гонораров для сотрудников своих контор и свой собственный «профит». В отличие от тех, кто прозрачно ведет свой юридический бизнес, Гавриш может без труда манипулировать конфиденциальной информацией клиентов, искажать публичную и налоговую отчетность, экономить на оплате труда специалистов, а в случае необходимости, искусственно «надувать» бюджет «ILF» или «очищать» его доходы при помощи бухгалтерии «Инюрполиса». Еще ранее http://argumentua.com/stati/chistka-reputatsii-yuriya-ivanyushchenko-profanatsiya-ot-ilf участники юридического рынка отмечали, что значительная часть трудовой активности Гавриш никак не отражается на финансовой отчетности ее детища и происходит явно «в тени» – сообщает «Антикор».

В подтверждение сказанного , журналисты приводят данные рейтинга юридических компаний Украины, где «ILF» по показателям финансовой эффективности занимает последнее место https://pravo.ua/articles/50-vedushhih-juridicheskih-firm-ukrainy-po-finansovoj-jeffektivnosti-2/

Как сообщалось ранее, в 2021 году от обслуживания в «ILF/Инюрполис» ушли сразу несколько крупных компаний и иностранных фондов https://antikor.com.ua/articles/427490-ilf_tatjjany_gavrish_ot_podajushchej_nadehdy_juridicheskoj_firmy__k_kontore_s_podmochennoj_reputatsiej . Кроме того, адвокатское объединение «ILF/Инюрполис» стало ответчиком в иске со стороны бывших клиентов, которые обвинили адвокатов в сознательном допущении конфликта интересов, злоупотреблении доверием и чувствительной информацией клиентов в личных целях https://antikor.com.ua/articles/395501-tatjjana_gavrish._obmanutye_klienty_podajut_v_sud_na_upravljajushchego_partnera_ilf-injurpolis. По данному иску было открыто производство и начато судебное разбирательство.