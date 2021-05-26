Из Украины выслали десятки «воров в законе»

«Криминальным авторитетам» отменили разрешение на проживание в Украине и принудительно депортировали после решения СНБО.

Власти Украины отменили нескольким десяткам «криминальных авторитетов» разрешительные документы на проживание, часть из них депортированы в страны их происхождения. Об этом в среду, 26 мая сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что такие меры были приняты в ходе отработки по разоблачению представителей криминалитета, включенных в санкционный список СНБО, утвержденный указом президента Украины.

Так, 27 представителям криминалитета из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, 10 принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них – уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

«В перечне 17 «авторитетов», которым отменили удостоверения и другие разрешительные документы на проживание в Украине – несколько т.н. «смотрящих» и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из них находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои «дела» и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством», – говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули, что работа по противодействию распространения преступного влияния т.н. «криминальных авторитетов» из санкционного списка СНБО продолжается.

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