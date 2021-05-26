В РФ не ставят под сомнение версию Минска с Ryanair

Песков заявил, что не слышал опровержений из других стран того, что рассказали в Минске о причинах посадки самолета.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет оснований ставить под сомнение заявление руководства Беларуси о том, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 26 мая, сообщает Интерфакс.

«Мы с вами видели заявление главы государства Белоруссии, который сказал, что это сообщение пришло из Швейцарии. Если это не так, наверное, кто-то это опровергнет, но мы не видели никаких опровержений», – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько доверяют заявлению белорусской стороны, в том числе о причастности к инциденту ХАМАС.

Он продолжил: «Пока мы даже не слышали никаких заявлений от европейских государств о желании как-то разобраться с этой темой, пока стали рубить с плеча».

При этом Песков заметил, что в Кремле «отфиксировали информацию о том, что ХАМАС опроверг свою причастность к произошедшему».

Он добавил, что белорусская сторона в инциденте с самолетом руководствовалась соответствующими правилами на случай получения угрозы.

«И здесь мы не видим никаких оснований не доверять белорусской стороне», – сказал Песков.

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