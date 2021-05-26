В Украине оценили последствия закрытия авиасообщения с Беларусью

Закрытие авиасообщения критически не повлияет на приграничную инфраструктуру, заявили в Госпогранслужбе.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что закрытие авиасообщения с Беларусью не повлияет критически на приграничную инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба МВД в среду, 26 мая.

Прежде в Украине было около 80 авиарейсов в неделю в основном из аэропортов Борисполь, Киев, Харьков, Одесса, Запорожье, Львов с общим пассажиропотоком около 6 тысяч человек в неделю, пояснил Дейнеко.

«Сказать, что это критически повлияет на всю пограничную инфраструктуру я не могу», – добавил Дейнеко.

По его словам, за 2020 год на совместном с Беларусью участке границы пограничники оформили на въезд и на выезд около 1,9 млн граждан.

«Поэтому автомобильные пункты пропуска справятся с прогнозируемой нагрузкой, которая может вырасти из-за закрытия авиационного сообщения», – отметил Дейнеко.

Глава ГПСУ также заявил об усиленной охране границ Украины с Беларусью и Россией, так как оттуда опасность может прийти в любой момент.

«У нас есть определенные процедуры, такие как контроль второй линии, и каждый день мы не пропускаем около 100-150 иностранцев, преимущественно граждан РФ, которые не попадают на территорию Украины», – подчеркнул Дейнеко.

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