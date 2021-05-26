Ученые рассчитали максимально возможную продолжительность жизни людей

Он достигает к 120-150 годам.

Ученые из России, Сингапура и США разработали тест, определяющий по анализу крови общий уровень физиологической устойчивости организма. Полученный показатель называется DOSI — индикатор динамического состояния организма. Он отражает скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительности жизни конкретного человека и людей в целом, пишет РИА «Новости».

DOSI зависит от возраста, состояния здоровья и образ жизни. Показатель меняется с годами пропорционально времени, необходимому человеку для восстановления после любого стресса: болезней, частого недосыпания, чрезмерных тренировок, простуды. С возрастом людям все сложнее вернуться в стабильное состояние. Это значит, что потеря физиологической устойчивости организма прогрессирует.

Своего минимума DOSI, по расчетам ученых, достигает к 120-150 годам. В таком возрасте организм вовсе не способен восстановиться после стресса. Это и есть максимально возможная продолжительность жизни людей.

«Старение человека проявляет универсальные черты, присущие сложным системам, находящимся на грани распада. Мы приходим к выводу, что критичность, приводящая к смерти, является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», — заявил руководитель исследования Петр Федичев, работающий в Московском физико-техническом институте.

В ходе научной работы ученые проанализировали данные анализов крови тысяч людей из биобанка Великобритании и Национального исследования здоровья и питания США.

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