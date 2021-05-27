Белорусская оппозиция объявила о подготовке новых протестов
С соответствующим видеообращением выступили экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, член Координационного совета Павел Латушко и др.
В заявлении отмечается, что Беларусь стала «черным пятном» на карте мира в результате необдуманных действий незаконного режима».
В ней подчеркивается, что «режим как никогда находится на грани полной изоляции».
«Европейский Союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны уже работают и делают все возможное, чтобы помочь нам, белорусам. И мы, белорусы, должны сделать все возможное для освобождения политических заключенных, прекращения насилия и проведения честных выборов. Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Больше нечего ждать – террор нужно прекратить раз и навсегда. Мы начинаем подготовку к новой активной фазе протеста», – отметили авторы обращения.
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