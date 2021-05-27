Из-за политики у Беларуси могут отобрать еще один чемпионат

Федерация велоспорта Германии отказывается участвовать в чемпионате Европы на треке в Минске из-за посадки самолета Ryanair.

Немецкая сторона уже связалась с Европейской ассоциацией велосипедистов (ECF) и сообщила о своих намерениях.

Германия настаивает на переносе соревнований из Беларуси в другую страну. ECF примет решение на заседании в Лозанне.

Чемпионат Европы на треке должен пройти в Минске с 23-27 июня.

Ранее Беларусь уже потеряла чемпионаты мира по хоккею, пятиборью, а также командный чемпионат Европы по настольному теннису. Недавно из Беларуси перенесли этап Кубка мира по биатлону.

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