Из-за политики у Беларуси могут отобрать еще один чемпионат
Федерация велоспорта Германии отказывается участвовать в чемпионате Европы на треке в Минске из-за посадки самолета Ryanair.
Немецкая сторона уже связалась с Европейской ассоциацией велосипедистов (ECF) и сообщила о своих намерениях.
Германия настаивает на переносе соревнований из Беларуси в другую страну. ECF примет решение на заседании в Лозанне.
Чемпионат Европы на треке должен пройти в Минске с 23-27 июня.
Ранее Беларусь уже потеряла чемпионаты мира по хоккею, пятиборью, а также командный чемпионат Европы по настольному теннису. Недавно из Беларуси перенесли этап Кубка мира по биатлону.
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