«Вильярреал» выиграл финал Лиги Европы
В польском городе Гданьске состоялся финал Лиги Европы-2020/21, в котором встретились испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» были фаворитами этого поединка, и доказывать свой статус они начали с самых первых минут.
Но «Вильярреал» неожиданно открыла счет – Эдинсон Кавани нарушил правила на Парехо, и заработал штрафной. Расстояние было приличным, но для Парехо это не проблема – он пробил по диагонали, а Жерар Морено сумел переправить мяч в сетку.
На 55-й минуте Кавани отыграл мяч – Шоу подал угловой с левого фланга, но Альбиоль вынес мяч в зону перед штрафной на Рашфорда. Маркус среагировал и пробил, а там уже Кавани на отскоке отправил мяч в пустые ворота.
После этого игра стала более открытой – испанцы оживились, а англичане стали больше рисковать и идти вперед. Вот только чрезмерно опасных моментов никто из них не создал, но пару возможностей забить все же было.
В итоге игра плавно перетекла в экстра-таймы. За все 30 минут дополнительно времени команды обменяли всего несколькими ударами по воротам, а последние минуты и вовсе неспеша добегали в ожидании серии пенальти.
Первыми били 11-метровый испанцы, и на протяжении всей серии послематчевых пенальти манкунианцы были в роли догоняющих. По ходу серии и у Рульи, и у Де Хеа было пару возможностей отбить, но все же этого не случилось. И эта невероятная серия дошла до самих голкиперов – Рульи вышел пробивать 11-й пенальти, и уверенно переиграл своего визави. А вот Де Хеа не смог обмануть соперника – вратарь «Вильярреала» угадал направление удара и отбил.
Таким образом, «Вильярреал» победил в своем дебютном финале Лиги Европы, а главный тренер команды Унаи Эмери завоевывает свой четвертый трофей – ранее он три раза подряд выигрывал в этом турнире с «Севильей».
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