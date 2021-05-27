SpaceX вывела на орбиту группу из 60 интернет-спутников
Это уже 29 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в текущем месяце.
В США состоялся очередной успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 интернет-спутников системы Starlink. Об этом в среду, 26 мая, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 14:59 по времени Восточного побережья США (21:59 по Киеву). Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты все спутники были выведены на заданную орбиту.
В свою очередь первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась для запуска во второй раз, через 8 минут 34 секунды после запуска совершила управляемую вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 600 км от космодрома на мысе Канаверал.
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