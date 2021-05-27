В Украине число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч

Рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается четвертый день подряд, свидетельствуют данные Минздрава.

В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.

Рост заболеваемости в стране продолжается четвертый день подряд. Вчера сообщалось 3 395 новых случаях инфицирования COVID-19, 25 мая – о 2 608 новых заболевших, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования.

«27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 183; выздоровело – 16 868 человек», – сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев – 454/223

Винницкая область – 76

Волынская область – 100

Днепропетровская область – 284

Донецкая область – 132

Житомирская область – 120

Закарпатская область – 30

Запорожская область – 187

Ивано-Франковская область – 71

Киевская область – 194

Кировоградская область – 33

Луганская область – 59

Львовская область – 278

Николаевская область – 141

Одесская область – 84

Полтавская область – 111

Ровенская область – 163

Сумская область – 81

Тернопольская область – 79

Харьковская область – 233

Херсонская область – 138/23

Хмельницкая область – 122

Черкасская область – 91

Черновицкая область – 89

Черниговская область – 159

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