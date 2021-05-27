В Украине число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч
Рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается четвертый день подряд, свидетельствуют данные Минздрава.
В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.
Рост заболеваемости в стране продолжается четвертый день подряд. Вчера сообщалось 3 395 новых случаях инфицирования COVID-19, 25 мая – о 2 608 новых заболевших, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования.
«27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 183; выздоровело – 16 868 человек», – сообщает Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 454/223
- Винницкая область – 76
- Волынская область – 100
- Днепропетровская область – 284
- Донецкая область – 132
- Житомирская область – 120
- Закарпатская область – 30
- Запорожская область – 187
- Ивано-Франковская область – 71
- Киевская область – 194
- Кировоградская область – 33
- Луганская область – 59
- Львовская область – 278
- Николаевская область – 141
- Одесская область – 84
- Полтавская область – 111
- Ровенская область – 163
- Сумская область – 81
- Тернопольская область – 79
- Харьковская область – 233
- Херсонская область – 138/23
- Хмельницкая область – 122
- Черкасская область – 91
- Черновицкая область – 89
- Черниговская область – 159
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