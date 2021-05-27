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Главная » Украина » Общество
12:00 27 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч

Рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается четвертый день подряд, свидетельствуют данные Минздрава.

В Украине за сутки подтвердили 3 509 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. При этом скончались 183 человека, а общее число жертв пандемии превысило 50 тысяч, сообщает Минздрав в четверг, 27 мая.

Рост заболеваемости в стране продолжается четвертый день подряд. Вчера сообщалось 3 395 новых случаях инфицирования COVID-19, 25 мая – о 2 608 новых заболевших, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования.

«27 мая в Украине зафиксировано 3 509 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 193 ребенка и 82 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 402 человека; летальных случаев – 183; выздоровело – 16 868 человек», – сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 193 367 человек, 50 067 пациентов скончались, 2 006 918 человек выздоровели.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 454/223
  • Винницкая область – 76
  • Волынская область – 100
  • Днепропетровская область – 284
  • Донецкая область – 132
  • Житомирская область – 120
  • Закарпатская область – 30
  • Запорожская область – 187
  • Ивано-Франковская область – 71
  • Киевская область – 194
  • Кировоградская область – 33
  • Луганская область – 59
  • Львовская область – 278
  • Николаевская область – 141
  • Одесская область – 84
  • Полтавская область – 111
  • Ровенская область – 163
  • Сумская область – 81
  • Тернопольская область – 79
  • Харьковская область – 233
  • Херсонская область – 138/23
  • Хмельницкая область – 122
  • Черкасская область – 91
  • Черновицкая область – 89
  • Черниговская область – 159
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Тэги: Украина, жертвы, пандемия, covid-19
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