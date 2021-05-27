В Азербайджане сообщили о взятии в плен шести армянских военных

Армяне проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии, утверждают в Баку.

Шесть армянских военнослужащих были взяты в плен при попытке перехода на территорию Азербайджана. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана в четверг, 27 мая.

Указано, что сегодня ночью разведывательно-диверсионная группа Вооруженных сил Армении предприняла попытку перейти на территорию Азербайджана в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской границе.

«Противник проводил работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии, расположенным на границе. В результате незамедлительных оперативных мер шесть военнослужащих противоположной стороны были окружены и взяты в плен», – говорится в сообщении.

Также в Баку заявили, что в четверг утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков.

«В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении», – добавили в Минобороны.

В свою очередь в Ереване подтвердили информацию о пленении военнослужащих. Утверждается, что они «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области». Сейчас принимаются меры по возвращению военнослужащих.

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