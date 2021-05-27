Чиновник КГГА времен Черновецкого Голубченко рейдерит бизнес и захватывает земли, — СМИ

Скандально известный замглавы КГГА времен Черновецкого Анатолий Голубченко при помощи адвоката-шестерки рейдерит законопослушный бизнес и захватывает земли под Киевом.

Новую схему ненасытной семейки Голубченко раскрыла Народная правда.

Рейдерской атаке подверглось ООО «ММ ЛТД». Фирма владеет небольшим земельным участком в селе Гореничи Киево-Святошинского района и расположенным на ней домом, который сдает в аренду. Территориально участок расположен в центре латифундии Голубченко, которая простирается на 4 га. Эта земля была незаконно оформлена на его супругу Елену в начале каденции Черновецкого. «Голубченко специально не вносит эти земли в реестр недвижимости, чтоб не пришлось «светить» документы, на основании которых Голубченко получили право собственности. В таком случае все могли бы убедиться в том, что 4 га в Гореничах — самозахват, «узаконенный» коррупционным решением администрации», — пишет издание.

По словам арендаторов участка и дома, представители Голубченко неоднократно проникали на частную собственность и намерены ее отобрать. На протяжении нескольких месяцев ежедневно территорию облетают дроны и ведут видеосъемку. К дому приходят неизвестные: интересуются собственником, площадью участка и дома. «Какие-то люди в масках по ночам перелезали через забор, ходили по территории. Несколько раз нам сломали ограждение», — рассказывает арендатор Каролина Авриченко.

Также к руководителям ООО «ММ ЛТД» обращался адвокат Голубченко — Сергей Андрощук. «Он прямо сказал, что работает на Елену Голубченко и (понятно, что за солидный гонорар), поможет ей рейдернуть участок, если ООО «ММ ЛТД» добровольно не откажется от своей собственности. Тогда предприятие обойдется «малой кровью» и продолжит работать, но подальше от Гореничей», — говорится в материале. После того, как адвокат «слил» информацию о своих клиентах, он предложил «ММ ЛТД» свои услуги — чтобы заработать на обеих сторонах одновременно.

Как известно, Анатолий Голубченко и его семья — один из самых богатых и коррумпированных кланов столицы. Голубченко, который с 1991 года по 2014 год работал исключительно в органах власти, принадлежит элитная недвижимость и автопарк «Бентли». По данным СМИ, его жена Елена рейдерским путем завладела 12 столичными ресторанами, среди них и известный «Эгоист», который не раз посещал президент РФ Владимир Путин. С ним у семьи теплые отношения. Один из сыновей Голубченко — Артем — владеет ООО «Украинские ловы», которой незаконно передали больше 20 тысяч га охотничьих угодий в Киевской области. Он также фигурировал в грязных схемах Фонда госимущества по госзакупкам через фирмы-прокладки. «Семья Голубченко — люди, привыкшие забирать себе все, что приглянется. Будь-то ресторан, угодья площадью в три Чернигова или соседский земельный участок в несколько соток. Конфликт в Гореничах доказал: даже спустя 7 лет после отставки, схемы Голубченко работают и приносят ему еще больше денег», — пишет Народная правда.