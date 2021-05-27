СБУ проведет антитеррористические учения в киевском метро

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области проведет плановые антитеррористические учения в ночь на 28 мая в Шевченковском районе столицы на нескольких объектах КП Киевский метрополитен. Об этом сообщает столичное управление СБУ в Facebook в четверг, 27 мая.

Указано, что учения запланированы с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии Украины, ГСЧС и органов государственной власти.

«Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.

При этом в спецслужбе просят граждан соблюдать правила личной безопасности и сообщать в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий.

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