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Главная » Украина » Политика
16:00 27 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минск больше не может быть переговорной площадкой по Донбассу – Кравчук

Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию на Донбассе из-за последних событий, считает Кравчук.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключил дальнейшее использование Минска как переговорной площадки по Донбассу. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 27 мая.

«У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.

Кравчук добавил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ.

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Тэги: Украина, Донбасс, минкс
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