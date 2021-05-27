«Royal Thai Spa» – основа отличного отдыха и расслабления

Восточные массажные практики являются настоящим спасением для тех людей, которые хотят расслабиться в очередной вечер или избавиться от стресса.

Восточные массажные практики являются настоящим спасением для тех людей, которые хотят расслабиться в очередной вечер или избавиться от стресса. Любой массаж положительно влияет на психологическое и физическое здоровье человека, но массаж в СПА-центре «Royal Thai Spa» – это немногое большее, чем каждый может себе представить.

Многие даже не знают, но есть самые разные техники массажа. Одна из них – это сабай тай, где есть не только движения руками, но и применение натуральных масел. Подобная техника позволяет достичь максимального расслабления. Средняя продолжительность сеанса массажа составляет 2 часа.

Особенности массажа Сабай

Предварительно тело натирается специальными маслами. После этого происходит медленное растирание суставов и мышц. Плюс в том, что происходит на биологически активные точки организма, гарантируя высокую эффективность этой процедуры. Для воздействия мастер использует не только ладони, но также кулаки и предплечья.

Не лишним будет заказать другие услуги. К примеру, одновременно с массажем можно заказать услугу ухода за лицом, и об этом написано тут https://royalthaispa.com.ua/services/uhod-za-licom/, где есть актуальные цены, особенности заказа услуги и многое другое. В этом случае, как и в случае с массажем, могут быть несколько противопоказаний:

беременность;

воспаление мышц;

онкология;

интоксикация;

нарушение работы сердца;

повышенная температура тела;

острые инфекционные заболевания.

Массаж будет полезен для всех, у кого постоянные стрессы, переутомление, повышенное или пониженное давление, либо просто хочется расслабиться в очередной день.

«Royal Thai Spa» – тайский массаж в любом исполнении

Каждый желающий может обратиться в удобный для него СПА-центр по соответствующему адресу. Благодаря разнообразию услуг каждый клиент выберет для себя что-то свое:

уход за лицом;

несколько видов массажа;

хамам;

коррекция фигуры;

SPA процедуры.

Гарантируется духовное и физическое расслабление. Тут https://royalthaispa.com.ua/ можно детально проанализировать предложения и актуальные цены. По любым вопросам следует обратиться к ответственным сотрудникам центра. Они уточнят информацию и предоставят консультацию при необходимости.

Все процедуры направлены на умиротворение с соблюдением стандартов медицины. Исключены проблемные моменты, не возникнет никакого дискомфорта. Каждый посетитель уйдет в здравии и хорошем настроении.

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