Министр обороны Таран и его окружение вакцинированы двумя дозами Pfizer

Наши источники в Минобороны поделились успехами вакцинации от COVID-19. Руководитель ведомства Андрей Таран, с треском проваливший гособоронзаказ и армейскую реформу, сумел достичь практически 100% результата в вакцинации собственного окружения. На сегодняшний день вместе с ним в МО Украины повторно привиты вакциной Pfizer всего 19 человек. Это госсекретарь ведомства, многочисленные заместители и помощники военачальника, и даже его водитель и бодигард.

Стоит отметить, что данная вакцина поступила в Украину лишь 16-го апреля в рамках глобальной инициативы COVAX и предназначалась исключительно для обитателей и работников домов престарелых, сотрудников госпогранслужбы и спасателей. Из получивших двойную дозу заветного Pfizer, к вышеперечисленным категориям можно отнести лишь самого Тарана, наиболее возрастного министра из команды «новых лиц» Зеленского. Но после недавнего назначения 30-летней хостес со средним образованием главным консультантом по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации всего Минобороны и приемной Министра оборона в частности, согласитесь, Андрей Васильевич еще ого-го-го.

Небольшой штришок к этой дикой истории. Как предписывает внутренней документ №11580/с все структурные подразделения Минобороны, Генштаба и органов военного управления должны прививаться вакциной «CoronaVac» китайского производства, а уж никак не Pfizer. Но как справедливо отметил наш собеседник, «Андрей Васильевич не лох какой-то колоть себе, что попало, да еще и на передовой».

На данный момент министр обороны Таран готовится совершить еще один подвиг – по вакцинации Pfizer своей семьи и домочадцев окружения. Соответствующая заявка на нужное количество доз уже в работе…