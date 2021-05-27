Когда нужно делать ставку на пенальти или доп время в футболе?

Поскольку футбол является самой популярной спортивной игрой в мире, неудивительно, что он лучше всего освещается в линиях букмекерских контор, и на него делается больше всего ставок.

Поскольку футбол является самой популярной спортивной игрой в мире, неудивительно, что он лучше всего освещается в линиях букмекерских контор, и на него делается больше всего ставок. Но, чтобы делать успешные ставки на футбол, необходимо очень хорошо разбираться во всех нюансах и тонкостях игры. Точные футбольные прогнозы от специалистов помогут новичкам избежать «детских» ошибок в ставках, и сделают их игру более прибыльной.

Виды ставок на футбол

На футбол существует очень большой выбор ставок. Самой популярной ставкой, конечно же, является ставка на победителя матча. Это может быть ставка с плюсовой или минусовой форой, которая уравнивает шансы команд, или вариант двойной ставки, когда игрок выбирает из трех возможных исходов (победа, ничья, поражение), любые два.

Следующей по популярности ставкой на футбол, является ставка на тотал матча или индивидуальный тотал команды. Игрок должен угадать, сколько мячей будет забито в матче (тайме) обеими командами или одной из команд.

На победителя матча и тотал футбольного матча делается более 80% от всей общей массы ставок. На остальные 20% приходятся другие варианты, как, например, тотал желтых карточек или угловых, забьют ли обе команды в матче, будет ли назначен пенальти или произойдет ли в матче удаление.

Ставки на дополнительное время

Характерной особенностью кубковых футбольных матчей и матчей из серии плей-офф является возможность назначения дополнительного времени. Если матч плей-офф или кубковый матч состоит из одной игры, дополнительное время будет назначено при ничейном исходе матча. Например, это финальные кубковые матчи, матчи на стадии плей-офф на чемпионатах мира и Европы. При ничейном счете в основное время матча назначается два дополнительных тайма по 15 минут каждый.

В кубковых матчах и матчах из серии плей-офф, которые играются из двух матчей, дополнительное время может быть назначено только во втором матче, в случае, если он закончился с точно таким же счетом, как и первый матч.

Если и после 120 минут игрового времени не будет выявлен победитель, назначаются серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов. Сначала каждая из команд пробивает по 5 пенальти, причем, команды бьют по очереди. Если после 10 ударов счет все равно остается ничейным, дальше команды бьют по очереди по одному пенальти, до тех пор, пока одна из команд свой пенальти забьет, а вторая – не забьет.

Делая ставку на матч, в котором может быть назначено дополнительное время, игрок должен очень внимательно смотреть линию БК, чтобы не перепутать и не сделать ошибочную ставку. В большинстве случаев, по умолчанию, ставка делается на основное время матча, если иное не оговорено. Это значит, что игрок, сделавший ставку на победу первой команды, выиграет эту ставку лишь только в том случае, если первая команда выиграет матч в основное время. Если она выиграет матч в дополнительное время, такая ставка будет проиграна.

Ставки на пенальти

Существует два вида ставок на пенальти. Ставка на то, что в матче будет назначен (не назначен) пенальти в игровое время. Ставка на то, что в матче будут пробиваться послематчевые одиннадцатиметровые удары.

Чтобы делать ставки на пенальти и дополнительное время, надо очень хорошо просчитать наиболее вероятный сценарий развития поединка. Большое значение имеет принципиальность арбитра, обслуживающего матч. Ставки на пенальти и дополнительное время имеют высокие коэффициенты, и выиграть такую ставку сложно, поэтому, играть на пенальти и допвремени целесообразно только опытным игрокам.

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