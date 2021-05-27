Тасманийские дьяволы впервые за три тысячи лет родились на материковой Австралии

Эти исчезли там три тысячи лет назад и вернулись только в октябре 2020года.

На материковой части Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманийские дьяволы — эти хищные сумчатые исчезли там три тысячи лет назад и вернулись только в октябре прошлого года. Как сообщает «Рейтер», теперь на свет появились семь дьяволят, каждый из которых не больше арахисового ядра.

Восстановлением популяции животных занимается австралийская организация Aussie Ark: ее волонтеры и вернули тасманийских дьяволов на материк. Сейчас зверьки живут в 400-гектарном заповеднике дикой природы Баррингтон в Новом Южном Уэльсе.

Рождение тасманийских дьяволов дарит надежду на появление новых популяций исчезающих видов животных, сказал президент Aussie Ark Тим Фолкнер.

Последние три тысячи лет тасманийский дьявол водился только на острове Тасмания к югу от материковой Австралии.

Считается, что популяцию австралийских дьяволов, населявших леса на материке, уничтожили собаки динго. На острове этих животных не было, поэтому там сумчатым удалось выжить.

Вид относят к исчезающему: сейчас в Тасмании насчитывается 25 тысяч дьяволов, хотя лет 30 назад их было 150 тысяч. Большинство сумчатых хищников поразил заразный рак, к которому они уже адаптировались.

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