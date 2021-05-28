Тонкости шоппинга в онлайн-магазинах Германии

Инновационные технологии постоянно совершенствуются и вот у любителей шоппинга появилась отличная возможность покупать необходимые вещи не выходя из дома.

Инновационные технологии постоянно совершенствуются и вот у любителей шоппинга появилась отличная возможность покупать необходимые вещи не выходя из дома. Онлайн-покупки уже давно стали чем-то обычным, а заказ товаров из другой страны больше не кажется чем-то недостижимым. Заграничные интернет-магазины предлагают более широкий ассортимент, а цены там значительно ниже, чем в украинских оффлайн-бутиках.

Несмотря на то, что модными столицами считаются Лондон и Милан, приобрести довольно стильные и качественные вещи можно даже в Германии. Их производители используют материалы высокого качества, а период их эксплуатации может достигать нескольких лет! Особенно стоит выделить косметику и часы.

Быстрая доставка из Германии в Украину доступна благодаря форвардинговому сервису NP Shopping от Новой почты Глобал.

На немецких сайтах можно приобрести огромное количество самых разнообразных товаров разных направлений: от одежды и обуви до электроники. Множество из них предлагают своим клиентам довольно заманчивые акции и предложения, которые помогают купить качественный товар по более доступной цене. Осуществить такую покупку довольно просто и даже выгодно. В украинских магазинах не всегда удаётся найти всё необходимое, а цены там намного выше тех, которые предлагает иностранный производитель (даже если учитывать стоимость доставки).

Как быть с доставкой в Украину?

Чтобы не беспокоиться по этому вопросу, лучше воспользоваться услугами форвардингового сервиса NP Shopping. Покупатель должен зарегистрироваться на официальном сайте, после чего он сможет получить адрес склада партнёров Новой почты Глобал в Германии. Во время оформления заказа в немецком онлайн-магазине, необходимо ввести его в качестве адреса доставки. После отправки товара, клиент получит трек-номер заказа, который необходимо ввести в личном кабинете на сайте NP Shopping, чтобы отслеживать дальнейшие перемещения отправления.

Сроки международной доставки – от 8 рабочих дней после поступления товара на склад партнёров Новой почты Глобал. В личном кабинете вы можете выбрать, как будете забирать отправление: в почтомате или отделении “Новой почты”, либо же с помощью курьерской доставки на дом.

Сколько придется заплатить?

Стоимость доставки зависит от фактического веса и размера вашего заказа вместе с упаковкой. Некоторые интернет-магазины не указывают вес упаковки, что может повлиять на цену. Узнать примерную сумму, которую придется заплатить за пересылку можно на сайте NP Shopping с помощью специального онлайн-калькулятора. Работает он довольно просто: нужно ввести вес и стоимость товара, после чего вы сможете получить примерную стоимость доставки.

Если цена товара превышает 100 евро, клиент в обязательном порядке должен оплатить таможенные платежи.

Доставка от NP Shopping пользуется огромной популярностью благодаря своей простоте и доступности. Помимо Германии, её можно использовать также для заказа товаров из США, Китая, Великобритании и Польши.

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