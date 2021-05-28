Бриггс принял предложение провести бой с Владимиром Кличко

45-летний Владимир Кличко завершил свою карьеру в 2017 году, но в последнее время стал намекать на свое возвращение ради рекорда.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Шэннон Бриггс объявил о том, что принял предложение провести поединок против другого экс-чемпиона – украинца Владимира Кличко, который решил вернуться на ринг.

По словам Бриггса, детали поединка еще не известны, но уже дал свое согласие на бой.

«Я согласился стать первым соперником Кличко после его возвращения на ринг. Вы первые, кто узнал об этом, даже моя жена не знает, клянусь Богом на могиле моей матери. Пока у меня нет информации – будет ли наш поединок выставочным или профессиональным. Мне просто позвонили организаторы и спросили: «Хочешь с ним подраться?» Конечно, я согласился. Им не пришлось спрашивать дважды», – цитирует Бриггса портал Talksport.

49-летний Бриггс не выходил на ринг с 2016 года, а 45-летний Владимир Кличко завершил свою карьеру в 2017 году, но в последнее время стал намекать на свое возвращение ради рекорда.

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