В Индии начали молиться богине коронавируса
Храм Короне Деви появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.
Как рассказал журналистам управляющий храмом, в индуизме у каждого божества есть своя «профессия».
«Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», – отметил он.
Как уточняет South China Morning Post, в храме Коимбатора две статуи богини корнавируса: одна сделана из сандалового дерева, а другая из камня.
Им ставляют еду и другие подношения, поют молитвы, призывая положить конец пандемии, и омывают водой и молоком с куркумой.
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