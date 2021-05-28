В Индии начали молиться богине коронавируса

Храм Короне Деви появился в городе Коимбатор, где проживает свыше полутора миллионов человек. Священники каждый день молятся божеству-вирусу, прося о пощаде.

Как рассказал журналистам управляющий храмом, в индуизме у каждого божества есть своя «профессия».

«Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться», – отметил он.

Как уточняет South China Morning Post, в храме Коимбатора две статуи богини корнавируса: одна сделана из сандалового дерева, а другая из камня.

Им ставляют еду и другие подношения, поют молитвы, призывая положить конец пандемии, и омывают водой и молоком с куркумой.

Тэги: Индия, богиня, коронавирус