Ребров может стать главным тренером «Тоттенхэма»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров является одним из кандидатов на должность главного тренера «Тоттенхэма».
Лондонский клуб рассматривает украинца в качестве альтернативного варианта.
«Шпоры» рассчитывают вернуть на эту должность Маурисио Почеттино, но если переговоры ни к чему не приведут, то клуб рассмотрит вариант с Ребровым, который хочет уйти из «Ференцвароша».
Стоит отметить, что во времена своей игровой карьеры Ребров провел два сезона в «Тоттенхэме» – с 2000 по 2002 годы.
Напомним, в минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял седьмое место, что обеспечило команде участие в новом турнире – Лиге конференций.
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