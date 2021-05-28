Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ

Родственников жертв задерживали и угрозами заставляли их не общаться с иностранной прессой.

Иран преследовал семьи жертв катастрофы самолета МАУ – их задерживали, допрашивали и запугивали. Об этом сказано в отчете правозащитников Human Rights Watch в пятницу, 28 мая.

В частности, с октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники поговорили с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

Во время бесед 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными журналистами, а также следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы – этих людей задерживали и запугивали.

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