Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ
Родственников жертв задерживали и угрозами заставляли их не общаться с иностранной прессой.
Иран преследовал семьи жертв катастрофы самолета МАУ – их задерживали, допрашивали и запугивали. Об этом сказано в отчете правозащитников Human Rights Watch в пятницу, 28 мая.
В частности, с октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники поговорили с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.
Во время бесед 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными журналистами, а также следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы – этих людей задерживали и запугивали.
Новости по теме
Представители Корпуса стражей до сих пор не привлечены к ответственности. Иранские власти продолжают защищать ответственных за трагедию, заявил госсекретарь США.
При этом, отметил официальный Тегеран, «компенсации не отменяют судебное разбирательство и уголовную ответственность».