В Кабмине рассказали почему закрыли неба для Беларуси

Ряд европейских стран также предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.

"Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиа маршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также Мининфраструктуры, Госавиаслужба и МИД в соответствии с нормами международного права должны принять меры к информированию о указанный запрет соответствующих органов Беларуси.

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