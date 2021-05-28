В Кабмине рассказали почему закрыли неба для Беларуси
Ряд европейских стран также предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.
Правительство ввело запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в Беларуси с 29 мая, сообщило Мининфраструктуры в Facebook
"Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиа маршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. Также Мининфраструктуры, Госавиаслужба и МИД в соответствии с нормами международного права должны принять меры к информированию о указанный запрет соответствующих органов Беларуси.
"Ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров. Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиа маршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Также Мининфраструктуры, Госавиаслужба и МИД в соответствии с нормами международного права должны принять меры к информированию о указанный запрет соответствующих органов Беларуси.
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