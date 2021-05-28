В США в заброшенном здании полицейской академии откроют теплицу для выращивания конопли
В городе Флинт на аукционе продали заброшенное здание полицейской академии.
За полмиллиона долларов его купила компания Evergrow. Она собирается открыть в нем предприятие по выращиванию конопли, пишет MLive.
За совершение сделки проголосовало пять членов городского совета, четверо были против. Они предполагают, что передача здания — незаконна. Его продали слишком быстро, а информация о лоте была размещена только на одном ресурсе. Противники сделки думают, что ей предшествовали кулуарные соглашения. Разбираться, так это или нет, будет прокуратура.
В Мичигане легализован и медицинский, и рекреационный каннабис. Жители штата могут выращивать дома 12 кустов конопли для личного использования.
Новости по теме
Легенда учений предполагала, что на платформе подземки террористы устроили взрыв и захватили заложников в вагоне поезда.
Под огонь попали позиции близ населенного пункта Ашагы-Бузгов Бабекского района, утверждают в Баку.
Ряд европейских стран также предприняли необходимые шаги для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.