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17:00 28 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США в заброшенном здании полицейской академии откроют теплицу для выращивания конопли

В городе Флинт на аукционе продали заброшенное здание полицейской академии.

За полмиллиона долларов его купила компания Evergrow. Она собирается открыть в нем предприятие по выращиванию конопли, пишет MLive.

За совершение сделки проголосовало пять членов городского совета, четверо были против. Они предполагают, что передача здания — незаконна. Его продали слишком быстро, а информация о лоте была размещена только на одном ресурсе. Противники сделки думают, что ей предшествовали кулуарные соглашения. Разбираться, так это или нет, будет прокуратура.

В Мичигане легализован и медицинский, и рекреационный каннабис. Жители штата могут выращивать дома 12 кустов конопли для личного использования.

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Тэги: конопля в полицейской академии, штат Мичиган
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