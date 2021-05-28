Итальянец продал невидимую скульптуру за €15 тысяч

Доказательством того, что покупатель приобрел не просто воздух, а произведение искусства, служит сертификат.

Итальянский художник Сальваторе Гарау продал за 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей) свою невидимую скульптуру под названием I am. Покупатель заплатил сумму, которая в 2,5 раза превышает изначальную, пишет Italy 24 News.

Доказательством того, что покупатель приобрел не просто воздух, а произведение искусства, служит сертификат. Это право собственности на нематериальную скульптуру.

Гарау заявил, что его работа поместится только в частном доме. Чтобы ее поставить, нужно освободить на полу пространство 1,5 × 1,5 метра.

В феврале прошлого года Гарау выставил на площади в Милане свою работу «Будда в созерцании».

«Скульптура полностью невидима и поэтому не может быть воспроизведена в сети и скопирована. Не говоря уже о том, что нематериальные работы Гарау не оказывают никакого воздействия на окружающую среду», — говорилось в аннотации.

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