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00:27 29 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Реал» третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы

Согласно отчету The European Elite 2021, подготовленному консалтинговой фирмой KPMG, мадридский «Реал» является самым дорогим футбольным клубом в Европе.

Оценочная стоимость «Реала» составляет 2,909 млрд евро.

В первой тройке «Реал» опередил «Барселону» (2,869 млрд) и «Манчестер Юнайтед» (2,661 млрд).

При этом в отчете KPMG подчеркивается, что стоимость всех клубов снизилась из-за пандемии COVID-19, а убытки за последний год в среднем достигли 15%.

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Тэги: футбол, Реал
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