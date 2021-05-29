«Реал» третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы

Согласно отчету The European Elite 2021, подготовленному консалтинговой фирмой KPMG, мадридский «Реал» является самым дорогим футбольным клубом в Европе.

Оценочная стоимость «Реала» составляет 2,909 млрд евро.

В первой тройке «Реал» опередил «Барселону» (2,869 млрд) и «Манчестер Юнайтед» (2,661 млрд).

При этом в отчете KPMG подчеркивается, что стоимость всех клубов снизилась из-за пандемии COVID-19, а убытки за последний год в среднем достигли 15%.

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