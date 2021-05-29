В Ирпене из зала суда сбежал подозреваемый

28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы.

Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева.

Сейчас в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области проводится специальная операция.

На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.

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