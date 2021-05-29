НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
02:34 29 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ирпене из зала суда сбежал подозреваемый

28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы.

Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева.

Сейчас в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области проводится специальная операция.

На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.

Источник:
Тэги: суд, побег, подозреваемый
Loading...

Новости по теме

В Херсоне убийца сбежал из-под домашнего ареста

Задержали его в Днепропетровской области.

В Миргороде из зала суда сбежал особо опасный преступник

В среду, 27 июня, в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник. Полиция считает, что беглец может быть вооруженным.

Отстраненный мэр Мелитополя спасся от ареста в реанимации

Его по-прежнему обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса, предусматривающие очень длительное тюремное заключение — до 12-ти лет.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Миллион украинцев привили первой дозой от COVID-19

13:30  Украина

ФЛП разрешили заниматься гостиничным бизнесом

11:47  Украина

В Киеве за вождение в нетрезвом виде задержали экс-футболиста сборной Украины

09:13  Украина

Экс-глава Службы внешней разведки Украины погиб во время отдыха в Египте

06:27  Украина

ЕС не признал победу Асада на выборах в Сирии

05:53  Мир

В Париже открыли памятник Надалю

04:45  Мир

Стало известно, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

03:36  Украина

В Ирпене из зала суда сбежал подозреваемый

02:34  Украина

Байден проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным

01:31  Украина

«Реал» третий год подряд является самым дорогим футбольным клубом Европы

00:27  Мир

Итальянец продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро

19:43  Мир

Вертолет NASA совершил шестой успешный полет на Марсе

18:03  Мир

В США в заброшенном здании полицейской академии откроют теплицу для выращивания конопли

17:00  Мир

СБУ провела в метро Киева антитеррористические учения

15:30  Украина

Азербайджан обвинил Армению в обстреле

14:30  Мир

В Кабмине рассказали, почему закрыли небо для Беларуси

13:54  Украина

Словакия примет участие в Крымской платформе

13:46  Мир

Новости | Слоты