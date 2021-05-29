В Ирпене из зала суда сбежал подозреваемый
28 мая из зала Ирпенского городского суда сбежал подозреваемый, уроженец Азербайджана Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы.
Правоохранители уже разыскивают беглеца в районах вокруг Киева.
Сейчас в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области проводится специальная операция.
На поиски злоумышленника отправили личный состав и наряды полиции области.
Новости по теме
Задержали его в Днепропетровской области.
В среду, 27 июня, в Полтавской области из зала Миргородского районного суда сбежал особо опасный преступник. Полиция считает, что беглец может быть вооруженным.
Его по-прежнему обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса, предусматривающие очень длительное тюремное заключение — до 12-ти лет.