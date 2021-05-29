Стало известно, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украину не пригласили на саммит НАТО «по техническим причинам».

«Вообще сегодня встречи в любых форматах немного урезаны, то есть они не в том формате, как бы они проходили до COVID-19. Их минимизируют по количеству участников, которые там должны участвовать. Украина, с другой стороны, с представителями НАТО находится в постоянной коммуникации. То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной степени понимают нашу позицию – что мы хотим, что мы делаем и потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе», – сказал Подоляк.

Он отметил, что на саммите, среди прочего, будут обсуждать ситуацию с весенней эскалацией на границе с Россией.

«Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита. Безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО – они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом. Безусловно, количество участников международных мероприятий сегодня является предельным, то есть мы можем не принимать там участия чисто по техническим соображениям», – пояснил советник.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить план действий по членству в НАТО до конца года, Подоляк заявил: «Это возможно».

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