В Париже открыли памятник Надалю
30 мая парижских кортах Roland Garros стартует основная сетка второго в этом сезоне турнира «Большого шлема».
Накануне этого события на территории теннисного комплекса была открыта скульптура экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля (№3 ATP).
Скульптуру в свою честь открывал сам испанский теннисист, а также президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Хорди Диес Фернандес.
Отметим, что Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является абсолютным рекордом. Кроме того, 34-летний испанец – действующий победитель турнира.
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В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии вторая ракетка мира Рафаэль Надаль уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу.
Испанец Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, которому удалось провести 800 недель подряд в первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В прошлом сезоне Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open, обыграв в пяти партиях финального матча россиянина Даниила Медведева.