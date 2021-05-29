В Париже открыли памятник Надалю

30 мая парижских кортах Roland Garros стартует основная сетка второго в этом сезоне турнира «Большого шлема».

Накануне этого события на территории теннисного комплекса была открыта скульптура экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля (№3 ATP).

Скульптуру в свою честь открывал сам испанский теннисист, а также президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Хорди Диес Фернандес.

Отметим, что Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции, что является абсолютным рекордом. Кроме того, 34-летний испанец – действующий победитель турнира.

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